В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 02:37
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отменило предупреждение о цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке (Россия).
Об этом Report сообщает со ссылкой на Геологическую службу США.
Напомним, что после землетрясения силой 7,7 балла, произошедшего на Камчатке, указанное ведомство выпустило предупреждение о цунами.
По информации российских СМИ, было зарегистрировано семь афтершоков магнитудой выше 5.
Разрушений и жертв нет.
Последние новости
04:50
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотниковДругие страны
04:13
В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинцияхВ регионе
03:45
Британская разведка будет нанимать агентов в даркнете через собственный порталДругие страны
03:09
WSJ: Эр-Рияд утратил доверие к Вашингтону и ищет новых партнеров в сфере безопасностиДругие страны
02:37
В США отменили угрозу цунами после землетрясения на КамчаткеДругие страны
02:21
Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млнДругие страны
01:53
Хакан Фидан: США не имеют такого большого влияния на политику Израиля, как считаетсяВ регионе
01:36
Фото
В ЮНЕСКО отметили 140-летие Узеира ГаджибейлиKультурная политика
01:08