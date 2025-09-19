В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отменило предупреждение о цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке (Россия).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Геологическую службу США.

Напомним, что после землетрясения силой 7,7 балла, произошедшего на Камчатке, указанное ведомство выпустило предупреждение о цунами.

По информации российских СМИ, было зарегистрировано семь афтершоков магнитудой выше 5.

Разрушений и жертв нет.