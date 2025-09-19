Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 02:37
    В США отменили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) отменило предупреждение о цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке (Россия).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Геологическую службу США.

    Напомним, что после землетрясения силой 7,7 балла, произошедшего на Камчатке, указанное ведомство выпустило предупреждение о цунами.

    По информации российских СМИ, было зарегистрировано семь афтершоков магнитудой выше 5.

    Разрушений и жертв нет.

    землетрясение цунами США Камчатка Россия
    ABŞ Kamçatkadakı zəlzələdən sonrakı sunami xəbərdarlığını ləğv edib

