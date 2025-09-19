ABŞ Kamçatkadakı zəlzələdən sonrakı sunami xəbərdarlığını ləğv edib
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 03:24
ABŞ-nin Okean və Atmosfer üzrə Milli İdarəsi Kamçatkada (Rusiya) baş verən zəlzələ ilə əlaqədar sunami xəbərdarlığını ləğv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, Kamçatkada baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələdən sonra adıçəkilən qurum sunami xəbərdarlığı etmişdi.
Rusiya KİV-nin məlumatına görə, maqnitudası 5-dən yuxarı 7 afterşok qeydə alınıb. Dağıntı və itki yoxdur.
Son xəbərlər
03:24
ABŞ Kamçatkadakı zəlzələdən sonrakı sunami xəbərdarlığını ləğv edibDigər ölkələr
02:44
Türkiyənin iki vilayətində meşəlik ərazidə yağın başlayıbRegion
02:15
ABŞ Dövlət Departamenti "Javelin" raket komplekslərinin Polşaya mümkün satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
01:34
Hakan Fidan: ABŞ-nin İsrailin yürütdüyü siyasət üzərində təsiri düşünüldüyü qədər də güclü deyilRegion
01:26
Merts: Almaniya İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini soyqırımı hesab etmirDigər ölkələr
01:01
UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulubFutbol
00:47
Foto
UNESCO-da Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilibMədəniyyət siyasəti
00:15
Tramp Aİ-nin Çinə sanksiya tətbiq etməsinin Ukrayna münaqişəsini sonlandıra biləcəyini deyibDigər ölkələr
23:55
Video