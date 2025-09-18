У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,7 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки (РФ).

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 40 км. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами. Американская Геологическая служба оценила магнитуду землетрясения в 7,8.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что все службы переведены в режим повышенной готовности.

"По уточненным данным, магнитуда составила 7,2. Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал в своем телеграм-канале чиновник.