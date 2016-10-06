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    В США отменены около 1600 авиарейсов из-за урагана

    В American Airlines надеются восстановить полеты 7 октября

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания American Airlines отменила около 1600 рейсов в США. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, компании пришлось пойти на такой шаг в связи с объявленным штормовым предупреждением из-за урагана "Мэтью".

    Как заявили American Airlines, отмена рейсов вводится 6 октября и распространяется на международный аэропорт Майами, аэропорт Форт-Лодердейл - Холливуд и аэропорт Палм-Бич.

    В компании надеются восстановить полеты 7 октября.

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