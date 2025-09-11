В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 10:29
После убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта вокруг Белого дома установлены защитные сооружения и перекрыты несколько улиц.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.
Инцидент произошел 10 сентября.
В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления во дворе кампуса Университета долины Юты. Пуля попала в шею. Активист позднее умер в больнице.
Очевидцы рассказали WP, что у посетителей мероприятия в университете не проверяли сумки. При этом на выступлении присутствовали полицейские и личная охрана Чарли Кирка.
Чарли Кирк поддерживал Республиканскую партию и президента США Дональда Трампа. Часто выступал на медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.
Последние новости
10:40
Будут похоронены останки еще четырех шехидов I Карабахской войныВнутренняя политика
10:29
В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли КиркаДругие страны
10:27
Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентябряДругие страны
10:22
"Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтингеФутбол
10:19
АБР назвал сроки завершения работ по реконструкции железной дороги Сумгайыт–ЯламаИнфраструктура
10:19
В Агдаше 11-летнего подростка убило токомПроисшествия
10:16
В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спастиДругие
10:06
Фото
Впервые в Азербайджане на военных врачей будут учиться женщиныНаука и образование
10:04
Фото