    В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 10:29
    В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

    После убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта вокруг Белого дома установлены защитные сооружения и перекрыты несколько улиц.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

    Инцидент произошел 10 сентября.

    В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления во дворе кампуса Университета долины Юты. Пуля попала в шею. Активист позднее умер в больнице.

    Очевидцы рассказали WP, что у посетителей мероприятия в университете не проверяли сумки. При этом на выступлении присутствовали полицейские и личная охрана Чарли Кирка.

    Чарли Кирк поддерживал Республиканскую партию и президента США Дональда Трампа. Часто выступал на медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.

    Лента новостей