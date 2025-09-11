В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

После убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта вокруг Белого дома установлены защитные сооружения и перекрыты несколько улиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

Инцидент произошел 10 сентября.

В Чарли Кирка выстрелили во время его выступления во дворе кампуса Университета долины Юты. Пуля попала в шею. Активист позднее умер в больнице.

Очевидцы рассказали WP, что у посетителей мероприятия в университете не проверяли сумки. При этом на выступлении присутствовали полицейские и личная охрана Чарли Кирка.

Чарли Кирк поддерживал Республиканскую партию и президента США Дональда Трампа. Часто выступал на медиа-платформах и проводил лекции и дебаты в колледжах.