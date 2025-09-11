İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:37
    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    ABŞ-nin Yuta ştatında sağçı fəal Çarli Kirkin öldürülməsindən sonra Ağ Evin ətrafında müdafiə qurğuları quraşdırılıb və bir neçə küçə bağlanıb.

    Bu barədə "Report" "The Washington Post"a istinadən məlumat verir.

    Hadisə sentyabrın 10-da baş verib.

    Çarli Kirk Yuta Vadisi Universitetinin kampusunun həyətində çıxış edərkən güllələnib. Güllə onun boynuna dəyib. Fəal daha sonra xəstəxanada vəfat edib.

    Şahidlər nəşrə bildiriblər ki, universitetdəki tədbir iştirakçılarının çantaları yoxlanılmayıb. Bununla belə, polis və Çarli Kirkin şəxsi mühafizəçiləri də orada olub.

    Çarli Kirk Respublikaçılar Partiyasını və ABŞ Prezidenti Donald Trampı dəstəkləyirdi. O, tez-tez media platformalarında çıxış edir, kolleclərdə mühazirələr oxuyur və debatlar keçirirdi.

    ABŞ Donald Tramp silahdaş
    В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

    Son xəbərlər

    10:40

    Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət maliyyəsində şəffaflığı müzakirə edib

    Maliyyə
    10:37

    Trampın silahdaşının qətlindən sonra Ağ Ev mühasirəyə alınıb

    Digər ölkələr
    10:30

    Zaur Mikayılov: "Su siyasəti yalnız dövlətin deyil, bütün cəmiyyətin məsuliyyətidir"

    İnfrastruktur
    10:20
    Foto

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Xarici siyasət
    10:17

    I Qarabağ müharibəsinin daha dörd itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:15

    Pakistanın Baş naziri Dohaya yollanır

    Digər ölkələr
    10:11
    Foto
    Video

    Babək rayonunda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Digər
    10:11

    ABŞ səfirliyi 11 sentyabr terror aktının ildönümündə faciə qurbanlarını yad edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Yaşar Gülər Vyetnam Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti