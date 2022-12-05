В США не исключили применения военной силы в отношении Ирана

США могут применить военную силу против Ирана, хотя Вашингтон предпочитает дипломатические пути в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана.

США могут применить военную силу против Ирана, хотя Вашингтон предпочитает дипломатические пути в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил в интервью газете La Repubblica.

"Мы хотим этого [военного решения], это не наш путь, это не то, что хочет президент США Джо Байден. Но если все остальные варианты провалятся, как последний есть и военный. Президент дал ясно понять: мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Иран приступил к обогащению урана до 60% на иранском ядерном объекте в Фордо.

Мэлли также подчеркнул, что предпочтение всегда отдается дипломатии, но "Иран не демонстрирует, что действительно хочет вернуться к соглашению". "И сейчас добавляются еще два критических фактора, на которых мы сосредоточены. Это военная помощь России и подавление мирных протестов", - сказал Мэлли, указав, что роль США - "поддерживать права и основополагающие свободы иранцев, помогая им путем применения санкций".

При этом он отметил, что "технологические санкции облегчаются, чтобы они (иранцы) могли быть связаны с внешним миром". Он также утверждает, что у американской стороны есть сведения, что рассматриваются возможности передачи Ираном ракет РФ, а также запуска линии по производству иранских беспилотников в России. "Это вывело бы их поддержку РФ на еще более опасный уровень, и мы готовы реагировать, чтобы не допустить этого, накладывая санкции на любого, имеющего отношение к передаче оружия", - сказал Мэлли.