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Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо.
В регионе
22 ноября 2022 г. 10:52
Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что соответствующее решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан Соединенными Штатами и "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия).

Агентство также подтвердило факт использования каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.

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Версия на английском языке Iran to enrich uranium to 60% purity at Fordow nuclear site
Версия на азербайджанском языке İran Fordo nüvə obyektində uranın 60%-dək zənginləşdirilməsinə başlayıb

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