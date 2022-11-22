Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо

Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо.

Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что соответствующее решение было принято в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан Соединенными Штатами и "евротройкой" (Великобритания, Франция и Германия).

Агентство также подтвердило факт использования каскада центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.