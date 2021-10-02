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В США напрямую подключили мобильные телефоны к спутнику для интернета

В США напрямую подключили мобильные телефоны к спутнику для интернета Компания Lynk со штаб-квартирой в Вирджинии (США) напрямую подключила сотни обычных мобильных телефонов в США, Великобритании и Багамских Островах к собственному космическому аппарату Shannon для доступа в интернет.
Другие страны
2 октября 2021 г. 12:25
В США напрямую подключили мобильные телефоны к спутнику для интернета

Компания Lynk со штаб-квартирой в Вирджинии (США) напрямую подключила сотни обычных мобильных телефонов в США, Великобритании и Багамских Островах к собственному космическому аппарату Shannon для доступа в интернет.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет ArsTechnica.

Связь использовалась для отправки коротких текстовых сообщений в труднодоспутных регионах и для пользователя не требовала наличия специального оборудования. "По сути, наш спутник выглядит для вашего мобильного телефона как стандартная вышка сотовой связи", - сказал соучредитель и исполнительный директор Lynk Чарльз Миллер.

По его словам, для подключения телефона к спутнику компании пришлось решить несколько технических проблем, в частности, избавиться от помех, создаваемых другими мобильными телефонами, и компенсировать большую величину доплеровского сдвига между космическим аппаратом и наземным смартфоном. "Существующие телефоны и мобильные сети настроены для поддержки сверхскоростных поездов, но не спутников с орбитальными скоростями", - отмечает издание.

Один действующий Shannon обеспечивает доступ к сети только в течение нескольких минут в сутки для небольшого интервала широт. Lynk планирует запустить в 2022 году десять таких спутников на высоту около 500 километров, что позволит охватывать большую часть планеты каждые несколько часов. Непрерывное покрытие в реальном времени требует 1 500 спутников.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da mobil telefonlar birbaşa internet peykinə qoşulub
Версия на английском языке US company connects mobile phones directly to satellites

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