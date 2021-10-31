В США на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы, открытой во время вечеринки по случаю праздника Хэллоуин (31 октября) в американском штате Калифорния.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По его информации, инцидент произошел во время вечеринки с участием "сотен человек". Два человека умерли от полученных ранений. Еще один доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Ранее в больницу поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. Их состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное, информировал телеканал.
Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.