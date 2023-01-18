В США на этой неделе могут выделить новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках оружия, в конце текущей недели.

Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках оружия, в конце текущей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу CNN во вторник.

"Думаю, услышите о дополнительных пакетах помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов, о дополнительных вооружениях и возможностях для Украины, возможно, уже в конце этой недели", - сказал он.

Кирби не ответил на вопрос телеканала о том, будут ли в новом пакете помощи танки для Украины, указав, что не хотел бы "опережать события".

"Мы продолжим оптимизировать эти пакеты так, чтобы они в наибольшей степени соответствовали потребностям Украины, и если мы не сможем это обеспечить, мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы узнать, смогут ли они", - добавил представитель Белого дома.