О нас

В США на этой неделе могут выделить новый пакет военной помощи Украине

В США на этой неделе могут выделить новый пакет военной помощи Украине Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках оружия, в конце текущей недели.
Другие страны
18 января 2023 г. 11:49
В США на этой неделе могут выделить новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в том числе о поставках оружия, в конце текущей недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил телеканалу CNN во вторник.

"Думаю, услышите о дополнительных пакетах помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов, о дополнительных вооружениях и возможностях для Украины, возможно, уже в конце этой недели", - сказал он.

Кирби не ответил на вопрос телеканала о том, будут ли в новом пакете помощи танки для Украины, указав, что не хотел бы "опережать события".

"Мы продолжим оптимизировать эти пакеты так, чтобы они в наибольшей степени соответствовали потребностям Украины, и если мы не сможем это обеспечить, мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы узнать, смогут ли они", - добавил представитель Белого дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Biden administration says more US aid to Ukraine could be announced “as soon as the end of this week”

Самое важное

Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
Азербайджан будет производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии
17 января 2023 г. 23:50
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
В Давосе состоялась встреча Ильхама Алиева с председателем компании Fortescue Future Industries
17 января 2023 г. 23:42
Проекты Умный город и Умное село будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
Проекты "Умный город" и "Умное село" будут реализованы и на других освобожденных от оккупации территориях
17 января 2023 г. 23:08
Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
ФотоАрмянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге
17 января 2023 г. 22:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с вице-президентом компании CISCO
17 января 2023 г. 22:42
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
Президент Азербайджана: Есть необходимость в увеличении числа новых танкеров и сухогрузов
17 января 2023 г. 21:12
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
Названы компании, занимавшиеся незаконной эксплуатацией месторождений в период оккупации
17 января 2023 г. 13:14
Начальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
ФотоНачальник Генштаба посетил расположенную на границе с Арменией воинскую часть коммандос
17 января 2023 г. 12:56
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль
17 января 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi