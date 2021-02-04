В США мужчина угнал машину с вакцинами от коронавируса

Полиция города Плант-Сити в американском штате Флорида разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с вакцинами против коронавируса внутри.

Полиция города Плант-Сити в американском штате Флорида разыскивает мужчину, угнавшего автомобиль с вакцинами против коронавируса внутри.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Это подозреваемый, имеющий отношение к украденному четырехдверному Hyundai Accent серого цвета… Автомобиль был украден 3 февраля 2021 года около 15.00… В этом автомобиле, находились ампулы с вакцинами против COVID-19", - говорится в сообщении департамента местной полиции в Facebook , к которому также прикреплено видео с изображением подозреваемого.

Правоохранители просят жителей города помочь в поисках мужчины.

США начали массовую вакцинацию населения, которая пока идет с задержками. Администрация Джо Байдена намерена обеспечить вакцинацию 100 миллионами доз за свои первые 100 дней, то есть до конца апреля. Каждая из двух одобренных в США вакцин требует двух доз.