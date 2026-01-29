Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В США из-за снежной бури погибли свыше 70 человек

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 12:13
    В США из-за снежной бури погибли свыше 70 человек

    В результате последствий снежной бури, обрушившейся на США, погибли 73 человека.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

    Отмечается, что как минимум 49 смертей непосредственно связаны с бурей.

    Остальные погибли из-за переохлаждения, в результате ДТП, сердечного приступа во время ручной уборки снега, катания и т.д.

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил о том, что обнаружены тела 10 погибших предположительно умерших из-а переохлаждения.

    Национальная метеослужба США предупредила, что это "может быть самая продолжительная холодная погода за несколько десятилетий". Предупреждения об экстремально низких температурах остаются в силе до вечера четверга в некоторых районах восточной части США. Средняя температура для этого времени года будет колебаться от 15 до 25 градусов ниже нормы.

