ABŞ-də 70-dən çox insan ölüb
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 12:20
ABŞ-ni bürüyən qar fırtınası 73 nəfərin ölümünə səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, ən azı 49 ölüm birbaşa fırtına ilə əlaqəlidir.
Digər ölümlər soyuqdan donma, yol qəzaları və qar təmizləyərkən ürək tutması nəticəsində baş verib.
Son xəbərlər
13:30
Azərbaycan Kubokunun final matçının mayın 21-də keçirilməsi nəzərdə tutulubFutbol
13:29
Kallas: Aİ Rusiyanı çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan ölkələr siyahısına daxil etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
13:26
"AmCham": Alkoqollu içkilərə dair gömrük depozit sxemi ayrıca normativ sənədlərdə təsbit edilməlidirBiznes
13:22
Cənubi Koreyanın ticarət naziri Vaşinqtona gedibDigər ölkələr
13:22
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın legioneri əsas mərhələdə bir göstəricidə ilk "üçlük"də yer alıbFutbol
13:21
Kallas: Aİ bu gün İrana qarşı sanksiyaları və SEPAH-ın terror təşkilatı kimi tanınmasını müzakirə edəcəkDigər ölkələr
13:09
"Qəbələ"nin sabiq qapıçısı I Liqa klubuna keçibFutbol
13:09
Starmer Cinpinlə danışıqları konstruktiv və səmərəli adlandırıbDigər ölkələr
13:07