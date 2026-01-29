ABŞ-də 70-dən çox insan ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    29 yanvar, 2026
    12:20
    ABŞ-ni bürüyən qar fırtınası 73 nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" telekanalı məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, ən azı 49 ölüm birbaşa fırtına ilə əlaqəlidir.

    Digər ölümlər soyuqdan donma, yol qəzaları və qar təmizləyərkən ürək tutması nəticəsində baş verib.

    В США из-за снежной бури погибли свыше 70 человек
    Over 70 dead amid massive winter storm in US

