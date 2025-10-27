Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

    • 27 октября, 2025
    • 27 октября, 2025
    • 03:14
    Талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) перестанут выдавать американцам с 1 ноября из-за продолжения шатдауна правительства США.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на сайте министерство сельского хозяйства страны.

    "Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября", - отмечается в материале.

