В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

Талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) перестанут выдавать американцам с 1 ноября из-за продолжения шатдауна правительства США.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на сайте министерство сельского хозяйства страны.

"Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября", - отмечается в материале.