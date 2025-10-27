В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания
- 27 октября, 2025
- 03:14
Талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) перестанут выдавать американцам с 1 ноября из-за продолжения шатдауна правительства США.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на сайте министерство сельского хозяйства страны.
"Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября", - отмечается в материале.
В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания
