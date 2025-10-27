İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcək

    Noyabrın 1-də ABŞ hökumətinin bağlanması davam etdiyi üçün Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramı çərçivəsində ərzaq talonları artıq amerikalılara verilməyəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin saytındakı nəşrdə deyilir.

    "Senatın Demokratları artıq 12 dəfə Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramı kimi tanınan qida talonları proqramının maliyyələşdirilməsinə qarşı səs veriblər. Nəhayət, quyu quruyub. Hazırda noyabrın 1-dən müavinətlər verilməyəcək", - məqalədə qeyd olunub.

    ABŞ ərzaq
    В США из-за штадауна с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

