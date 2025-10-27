ABŞ-də şatdaun səbəbindən noyabrın 1-dən ərzaq talonları verilməyəcək
- 27 oktyabr, 2025
- 03:39
Noyabrın 1-də ABŞ hökumətinin bağlanması davam etdiyi üçün Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramı çərçivəsində ərzaq talonları artıq amerikalılara verilməyəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə ölkənin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin saytındakı nəşrdə deyilir.
"Senatın Demokratları artıq 12 dəfə Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramı kimi tanınan qida talonları proqramının maliyyələşdirilməsinə qarşı səs veriblər. Nəhayət, quyu quruyub. Hazırda noyabrın 1-dən müavinətlər verilməyəcək", - məqalədə qeyd olunub.
