В США готовы более 2 млн доз вакцины от коронавируса

Более 2 млн доз вакцины от нового коронавируса готовы к распространению, если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

"Огромный успех достигнут в отношении [разработки] вакцин. По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 млн [вакцин], готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность", - отметил Трамп.

По его словам, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от нового коронавируса.