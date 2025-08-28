В США допустили применение силы против Венесуэлы
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 22:46
Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.
Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
"Могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации", - сказала она.
Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли Трамп использование военной силы США для ударов по Венесуэле.
До этого газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных.
