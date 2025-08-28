    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В США допустили применение силы против Венесуэлы

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 22:46
    В США допустили применение силы против Венесуэлы

    Президент США Дональд Трамп готов использовать "всю мощь Америки" для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.

    "Могу сказать, что многие страны Карибского региона и другие государства уже приветствовали антинаркотические операции администрации", - сказала она.

    Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли Трамп использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

    До этого газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ Venesuelaya qarşı güc tətbiqini istisna etməyib

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей