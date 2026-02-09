Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Баку и Вашингтон рассмотрели новые проекты в энергетике, транспорте и торговле

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 15:00
    Баку и Вашингтон рассмотрели новые проекты в энергетике, транспорте и торговле

    Азербайджан и США рассмотрели очередные шаги и потенциальные проекты для поощрения совместной деятельности бизнес-представителей, расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли, промышленности, инноваций, цифровизации и других областях.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    Министр сообщил, что обсуждения состоялись в ходе круглого стола с участием бизнес-миссии, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по связям с международными членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    В ходе мероприятия подчеркивалось, что экономическая среда, сформировавшаяся в Азербайджане на основе принципов макроэкономической стабильности и устойчивого развития, создает благоприятную почву для новых партнерств.

    Джаббаров отметил, что выход азербайджано-американских отношений на уровень стратегического партнерства благодаря политической воле глав государств создает широкие возможности для диверсификации экономического сотрудничества.

    Azərbaycan və ABŞ birgə potensial layihələri nəzərdən keçirib
    Azerbaijan, US review potential joint projects
    Лента новостей