Баку и Вашингтон рассмотрели новые проекты в энергетике, транспорте и торговле

Азербайджан и США рассмотрели очередные шаги и потенциальные проекты для поощрения совместной деятельности бизнес-представителей, расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, торговли, промышленности, инноваций, цифровизации и других областях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Министр сообщил, что обсуждения состоялись в ходе круглого стола с участием бизнес-миссии, возглавляемой старшим вице-президентом Торговой палаты США по связям с международными членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

В ходе мероприятия подчеркивалось, что экономическая среда, сформировавшаяся в Азербайджане на основе принципов макроэкономической стабильности и устойчивого развития, создает благоприятную почву для новых партнерств.

Джаббаров отметил, что выход азербайджано-американских отношений на уровень стратегического партнерства благодаря политической воле глав государств создает широкие возможности для диверсификации экономического сотрудничества.