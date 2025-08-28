    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    ABŞ Venesuelaya qarşı güc tətbiqini istisna etməyib

    • 28 avqust, 2025
    • 23:18
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesueladan narkotik ticarətini dayandırmaq üçün "Amerikanın bütün gücündən" istifadə etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt keçirdiyi brifinqdə bildirib.

    "Deyə bilərəm ki, Karib hövzəsi və digər ölkələr artıq administrasiyanın narkotiklərlə mübarizə əməliyyatlarını alqışlayıb", - o deyib.

    Bu yolla o, Trampın Venesuelaya zərbə endirmək üçün ABŞ hərbi gücündən istifadə etməyə icazə verib-verməməsi sualını cavablandırıb.

    Bundan əvvəl "Financial Times" ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Venesuela sahillərinə 8 döyüş gəmisi göndərdiyini yazıb. Nəşrin məlumatına görə, gəmilərin göyərtəsində bir neçə min amerikalı hərbçi var.

