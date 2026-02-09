Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:42
    Председатель Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн заявила, что Азербайджан имеет стратегическое значение.

    Как сообщает Report, об этом Бетси Бернс Корн сказала на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

    Поблагодарив главу нашего государства за прием, она выразила удовлетворение визитом в нашу страну с большой делегацией для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с учетом стратегического значения Азербайджана, а также его хороших отношений с США и Израилем.

    Бетси Бернс Корн поздравила с достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Она особо подчеркнула лидерские качества, продемонстрированные президентом Азербайджана в этом вопросе, и усилия президента США.

    Betsi Berns Korn: Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti var
