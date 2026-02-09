Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

Председатель Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн заявила, что Азербайджан имеет стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом Бетси Бернс Корн сказала на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Поблагодарив главу нашего государства за прием, она выразила удовлетворение визитом в нашу страну с большой делегацией для обсуждения вопросов расширения сотрудничества с учетом стратегического значения Азербайджана, а также его хороших отношений с США и Израилем.

Бетси Бернс Корн поздравила с достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией. Она особо подчеркнула лидерские качества, продемонстрированные президентом Азербайджана в этом вопросе, и усилия президента США.