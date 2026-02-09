Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Бочоришвили: Грузия хочет наладить с США стратегическое партнерство

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 14:56
    Бочоришвили: Грузия хочет наладить с США стратегическое партнерство

    Грузия надеется, что США в ближайшем будущем предпримут конкретные шаги по нормализации отношений между двумя странами.

    Как передает грузинское Report, об этом заявила журналистам глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

    По ее словам, грузинская сторона хочет, чтобы между двумя странами сформировалось стратегическое партнерство, учитывающее интересы обеих стран.

    "У меня была возможность поговорить с государственным секретарем США во время открытия Олимпийских игр в Милане. Одно ясно и понятно: у новой администрации очень негативное наследие в отношении Грузии. Госсекретарь недвусмысленно заявил, что все это необходимо пересмотреть. Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим конкретные шаги, предпринятые США, прежде всего, для нормализации отношений с Грузией, а затем для обсуждения вопросов, которые мы уже неоднократно обсуждали. Мы хотим стратегического партнерства с чистого листа, стратегического партнерства, наполненного содержанием, учитывающего интересы обеих стран", - сказала она.

    Бочоришвили ожидает, что вопрос пересмотра отношений с Грузией будет более активно включен в повестку дня США.

    "Два дня у нас была возможность пообщаться с представителями США. В первый день мы больше общались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а во второй день - с госсекретарем Марко Рубио, обсуждения были весьма содержательными. Даже за короткое время нам удалось сосредоточиться на важных вопросах, которые сегодня стоят на повестке дня грузино-американских отношений", - отметила Бочоришвили.

    Грузия стратегическое партнерство США Мака Бочоришвили
    Maka Boçorişvili: Gürcüstan ABŞ-la məzmunlu və yenilənmiş strateji tərəfdaşlıq istəyir
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    Хаменеи: Попытки иностранного вмешательства в Иране потерпели поражение

    В регионе
    16:25

    Европа запустила пилотную линию по производству полупроводников NanoIC

    Другие страны
    16:22

    Глава коммуникаций Стармера ушел в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    16:20

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло на 1%

    Финансы
    16:09

    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    16:03

    Индонезия надеется в будущем перейти на безвиз с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:02

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта миндаля в Россию почти в 10 раз

    Бизнес
    15:55

    Минфин в 2025 году выступил ответчиком по 466 судебным делам

    Финансы
    15:54

    Суд в Уфе арестовал на 2 месяца напавшего на студентов в общежитии подростка

    В регионе
    Лента новостей