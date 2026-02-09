Бочоришвили: Грузия хочет наладить с США стратегическое партнерство

Грузия надеется, что США в ближайшем будущем предпримут конкретные шаги по нормализации отношений между двумя странами.

Как передает грузинское Report, об этом заявила журналистам глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, грузинская сторона хочет, чтобы между двумя странами сформировалось стратегическое партнерство, учитывающее интересы обеих стран.

"У меня была возможность поговорить с государственным секретарем США во время открытия Олимпийских игр в Милане. Одно ясно и понятно: у новой администрации очень негативное наследие в отношении Грузии. Госсекретарь недвусмысленно заявил, что все это необходимо пересмотреть. Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим конкретные шаги, предпринятые США, прежде всего, для нормализации отношений с Грузией, а затем для обсуждения вопросов, которые мы уже неоднократно обсуждали. Мы хотим стратегического партнерства с чистого листа, стратегического партнерства, наполненного содержанием, учитывающего интересы обеих стран", - сказала она.

Бочоришвили ожидает, что вопрос пересмотра отношений с Грузией будет более активно включен в повестку дня США.

"Два дня у нас была возможность пообщаться с представителями США. В первый день мы больше общались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а во второй день - с госсекретарем Марко Рубио, обсуждения были весьма содержательными. Даже за короткое время нам удалось сосредоточиться на важных вопросах, которые сегодня стоят на повестке дня грузино-американских отношений", - отметила Бочоришвили.