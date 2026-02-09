Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 14:41
    Экс-замглавы Нафтогаза Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Экс-заместитель председателя наблюдательного совета госкомпании "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко назначена исполняющей обязанности генерального директора в ООО "Оператор Газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

    Как передает Report со ссылкой на сайт ОГТСУ, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом данной компании на заседании 7 февраля 2026 года.

    Ранее решением НС Бойко была включена в состав дирекции ОГТСУ в качестве заместителя генерального директора.

    Как указывает ОГТСУ, Бойко имеет более 15 лет профессионального опыта в энергетической отрасли. Кроме должности заместителя председателя НС "Нафтогаза", она, в частности, была советником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

    Несколько дней назад Бойко объявила о завершении работы в Наблюдательном совете "Нафтогаза".

    Украина Нафтогаз Наталья Бойко Оператор ГТС Украины
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56

    Бочорошвили: Грузия желает, чтобы с США сформировалось стратегическое партнерство

    В регионе
    14:54

    В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

    Финансы
    14:53

    Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:44

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    Внутренняя политика
    14:42

    Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    14:41

    Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Другие страны
    14:38

    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    14:33

    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Внутренняя политика
    14:28

    Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана

    Внутренняя политика
    Лента новостей