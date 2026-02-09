Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

Экс-заместитель председателя наблюдательного совета госкомпании "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко назначена исполняющей обязанности генерального директора в ООО "Оператор Газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Как передает Report со ссылкой на сайт ОГТСУ, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом данной компании на заседании 7 февраля 2026 года.

Ранее решением НС Бойко была включена в состав дирекции ОГТСУ в качестве заместителя генерального директора.

Как указывает ОГТСУ, Бойко имеет более 15 лет профессионального опыта в энергетической отрасли. Кроме должности заместителя председателя НС "Нафтогаза", она, в частности, была советником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Несколько дней назад Бойко объявила о завершении работы в Наблюдательном совете "Нафтогаза".