Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:44
    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    На освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 8 февраля обнаружены и обезврежены 8 противотанковых мин, 97 противопехотных мин, 223 невзорвавшихся боеприпаса (НРБ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Согласно информации, от мин очищено 669,1 га территории.

    Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, города Шуша, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, а также в освобожденных от оккупации селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района.

    мины очистить от мин разминирование территорий освобожденные территории ANAMA
    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:56

    Бочорошвили: Грузия желает, чтобы с США сформировалось стратегическое партнерство

    В регионе
    14:54

    В Азербайджане с начала 2026 года более 200 семей арендовали жилье у государства

    Финансы
    14:53

    Генсек: IRU намерено превратить Средний коридор в "образцовый коридор" - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:44

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено около 670 га территории

    Внутренняя политика
    14:42

    Бетси Бернс Корн: Азербайджан имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    14:41

    Экс-замглавы "Нафтогаза" Бойко назначена руководителем ГТС Украины

    Другие страны
    14:38

    В Азербайджане к административной ответственности привлечены 43 главы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    14:33

    Минюст Азербайджана выявил незаконное выделение 3 142 га земли муниципалитетами

    Внутренняя политика
    14:28

    Джаббар Мусаев официально покинул должность главы ИВ Нахчывана

    Внутренняя политика
    Лента новостей