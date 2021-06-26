В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с ЛЭП

Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи (ЛЭП) в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи (ЛЭП) в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Как передает Report , об этом говорится в распространенном сообщении полиции штата.

"Четыре человека погибли на месте в результате полученных травм. Еще один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остается в критическом нестабильном состоянии", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и полиции. Власти в ближайшее время намерены начать расследование причин происшествия.