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В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с ЛЭП

В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с ЛЭП Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи (ЛЭП) в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Другие страны
26 июня 2021 г. 19:27
В США четверо погибли при столкновении воздушного шара с ЛЭП

Четыре человека погибли и один находится в критическом состоянии в реанимации после столкновения воздушного шара с линией электропередачи (ЛЭП) в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Как передает Report , об этом говорится в распространенном сообщении полиции штата.

"Четыре человека погибли на месте в результате полученных травм. Еще один человек был доставлен в ближайшую больницу, где остается в критическом нестабильном состоянии", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и полиции. Власти в ближайшее время намерены начать расследование причин происшествия.

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