В Средиземном море произошло землетрясение
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 18:36
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 18,84 км.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Последние новости
19:18
Казахстан и Россия подписали ряд межправительственных соглашенийВ регионе
19:07
В Нахчыване горит АЗСПроисшествия
19:04
Замминистра: 4,5 млн манатов направлены на финансирование проектов киноиндустрииИскусство
18:58
ЕС анонсировал "Щит демократии" для защиты от дезинформации и гибридных атакДругие страны
18:49
Фото
Азербайджан организовал выездные консульские услуги в штате ПенсильванияВнешняя политика
18:37
Фото
Азербайджан и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере соцзащитыВнешняя политика
18:36
В Средиземном море произошло землетрясениеДругие страны
18:30
Фото
AYNA обнародовало детали нового автобусного маршрута из Сумгайыта в БакуИнфраструктура
18:27