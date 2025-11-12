Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 18:36
    В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,4.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Очаг землетрясения залегал на глубине 18,84 км.

    На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

    AFAD землетрясение
    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
    5.4 magnitude earthquake strikes Mediterranean Sea

    Лента новостей