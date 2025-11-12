В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 18,84 км.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.