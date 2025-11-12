İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12 noyabr, 2025
    • 18:32
    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Zəlzələ ocağının dərinliyi 18.84 km olub.

    Hazırda dağıntılar və ya xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Zəlzələ Aralıq dənizi AFAD
