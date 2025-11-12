5.4 magnitude earthquake strikes Mediterranean Sea
Other countries
- 12 November, 2025
- 19:18
A 5.4 magnitude earthquake occurred in the Mediterranean Sea, according to Türkiye's Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), Report informs.
AFAD said the quake's epicenter was at a depth of 18.84 kilometers.
No damage or casualties have been reported so far.
