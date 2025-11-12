Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package plane crash 2025 Islamic Solidarity Games
    5.4 magnitude earthquake strikes Mediterranean Sea

    5.4 magnitude earthquake strikes Mediterranean Sea

    A 5.4 magnitude earthquake occurred in the Mediterranean Sea, according to Türkiye's Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), Report informs.

    AFAD said the quake's epicenter was at a depth of 18.84 kilometers.

    No damage or casualties have been reported so far.

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub
    В Средиземном море произошло землетрясение

