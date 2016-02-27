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    В Сомали в результате атаки на отель погибли 14 человек

    В числе погибших 9 мирных граждан и 5 боевиков

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо в результате атаки на отель погибли 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    В числе погибших 9 мирных граждан и 5 боевиков, еще 30 человек пострадали. По данным местной полиции, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у входа в гостиницу SYL, которая находится рядом с резиденцией президента. После перестрелки со службой охраны группа боевиков проникла в здание отеля.

    Ответственность взяли на себя боевики террористической группировки "Аш-Шабаб".

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