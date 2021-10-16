В Сомали при взрыве в ресторане погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией.

По меньшей мере два человека погибли при взрыве в ресторане в городе Беледуэйне в центральной части Сомали вблизи границы с Эфиопией.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию африканской страны.

По его информации, взрыв самодельного устройства произошел в момент, когда в ресторане находились высокопоставленные чиновники. Два человека погибли, их имена и должности не раскрываются. Есть раненые. Ресторан, где произошел взрыв, расположен рядом с городским полицейским участком.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian сообщил в субботу, что в городе Бардере на юге Сомали был застрелен чиновник местного правительства. Группа боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" ворвалась к нему в дом и совершила убийство. Ведется расследование.