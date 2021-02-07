В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек

Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны.

Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.

Инцидент произошел примерно в 30 км от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".