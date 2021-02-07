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В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  

В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек   Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны.
Другие страны
7 февраля 2021 г. 19:00
В Сомали при взрыве мины погибло не менее 14 человек  

Не менее 14 человек, включая главу регионального управления сомалийской разведки, погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной мины в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная радиостанция Radio Dalsan.

Инцидент произошел примерно в 30 км от города Дусамареб. Сообщается, что погибший Абдурашид Абдинур был главой управления разведки в районе Галмудуг.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".

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Версия на азербайджанском языке Somalidə partlayış törədilib, 14 nəfər ölüb

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