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    В СНБ при Белом доме не смогли подтвердить, что Трамп прочитал всю стратегию нацбезопасности

    Трамп принимал участие в разработке документа и изучал его разделы последние несколько месяцев

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон заявил, что он не может подтвердить факт того, что президент США Дональд Трамп полностью ознакомился с документом о новой стратегии национальной безопасности страны.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире CNN.

    "Я не могу сказать, что он прочитал каждую строку и каждое слово", - сказал он.

    При этом Энтон отметил, что Трамп принимал участие в разработке документа и изучал его разделы последние несколько месяцев.

    "Этот документ основывается на том, о чём он говорил последние два года, а может и больше", - добавил он.

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