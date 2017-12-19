В СНБ при Белом доме не смогли подтвердить, что Трамп прочитал всю стратегию нацбезопасности

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Энтон заявил, что он не может подтвердить факт того, что президент США Дональд Трамп полностью ознакомился с документом о новой стратегии национальной безопасности страны.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире CNN.

"Я не могу сказать, что он прочитал каждую строку и каждое слово", - сказал он.

При этом Энтон отметил, что Трамп принимал участие в разработке документа и изучал его разделы последние несколько месяцев.

"Этот документ основывается на том, о чём он говорил последние два года, а может и больше", - добавил он.