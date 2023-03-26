О нас

В Словении задержали двух российских шпионов

В Словении задержали двух российских шпионов В Словении задержали двух российских шпионов, которые под видом граждан Аргентины собирали информацию для России.
Другие страны
26 марта 2023 г. 17:11
В Словении задержали двух российских шпионов

В Словении задержали двух российских шпионов, которые под видом граждан Аргентины собирали информацию для России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил The Guardian.

По данным издания, шпионами была семейная пара Майер и Людвиг Гиш, которые якобы приехали из Аргентины. У мужчины и женщины были дети. Они поселились в доме в Любляне еще в 2017 году.

Словенские правоохранители получили информацию о том, что пара является шпионами российской военной разведки и работает по программе "спящих агентов". Агенты прибыли в Словению под фальшивыми именами.

В ходе обысков в офисе и доме шпионов нашли много наличных денег. По данным издания, сумма была настолько велика, что ее подсчет занял несколько часов. Задержанным агентам грозит до 8 лет за решеткой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sloveniyada Rusiyaya casusluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Самое важное

Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
Тюрки Южного Азербайджана по итогам акции в Брюсселе обратились к международной общественности
25 марта 2023 г. 23:56
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
Глава Совета ЕС позвонил президенту Азербайджана
25 марта 2023 г. 18:42
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
Министерство иностранных дел Азербайджана предупредило Армению
25 марта 2023 г. 17:57
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
Азербайджанская армия осуществила необходимые контрольные меры к северу от Лачынской дороги
25 марта 2023 г. 17:17
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
Минобороны: Активизировалась переброска живой силы и боеприпасов из Армении в Карабах
25 марта 2023 г. 17:05
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
Пашинян хочет ареста Путина - удар России в спину
25 марта 2023 г. 16:38
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
МИД Азербайджана: Армения несерьезно относится к мирным переговорам
25 марта 2023 г. 15:14
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока
25 марта 2023 г. 14:16
Российские миротворцы - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
Российские "миротворцы" - покровители террористов и сепаратистов в Карабахе
24 марта 2023 г. 16:57
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
Минобороны Азербайджана: Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются
24 марта 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi