В Словении задержали двух российских шпионов

В Словении задержали двух российских шпионов, которые под видом граждан Аргентины собирали информацию для России.

В Словении задержали двух российских шпионов, которые под видом граждан Аргентины собирали информацию для России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил The Guardian.

По данным издания, шпионами была семейная пара Майер и Людвиг Гиш, которые якобы приехали из Аргентины. У мужчины и женщины были дети. Они поселились в доме в Любляне еще в 2017 году.

Словенские правоохранители получили информацию о том, что пара является шпионами российской военной разведки и работает по программе "спящих агентов". Агенты прибыли в Словению под фальшивыми именами.

В ходе обысков в офисе и доме шпионов нашли много наличных денег. По данным издания, сумма была настолько велика, что ее подсчет занял несколько часов. Задержанным агентам грозит до 8 лет за решеткой.