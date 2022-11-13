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В Словении началось голосование во втором туре президентских выборов

В Словении началось голосование во втором туре президентских выборов Голосование в рамках второго тура выборов президента началось в воскресенье в Словении. В 07:00 по местному времени (10:00 – бакинское время) по всей стране открылись более 3 тыс. избирательных участков.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 10:07
В Словении началось голосование во втором туре президентских выборов

Голосование в рамках второго тура выборов президента началось в воскресенье в Словении. В 07:00 по местному времени (10:00 – бакинское время) по всей стране открылись более 3 тыс. избирательных участков.

Как передает Report, во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: бывший глава МИД страны, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар.

Словенское агентство печати со ссылкой на результаты проведенного компанией по исследованию рынка "Валикон" опроса общественного мнения, в котором с 9 по 11 ноября приняли участие 1 860 человек отмечает, что Пирц-Мусар может рассчитывать на поддержку 56% избирателей, в то время как Логар по итогам выборов может получить 44% голосов.

Избирательные участки закроются в 19:00 (22:00 – бакинское время).

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Версия на азербайджанском языке Sloveniyada prezident seçkilərinin ikinci turu başlayıb

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