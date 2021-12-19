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В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК/YPG

В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК/YPG На севере Сирии нейтрализованы семи террористов YPG [сирийское крыло РКК], пытавшихся организовать диверсию в зоне проведения операции "Источник мира".
Другие страны
19 декабря 2021 г. 08:22
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК/YPG

На севере Сирии нейтрализованы семи террористов YPG [сирийское крыло РКК], пытавшихся организовать диверсию в зоне проведения операции "Источник мира".

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Боевики ликвидированы благодаря успешным действиям спецназа Турции.

"Турецкие военные и далее будут давать должный отпор на действия террористов в регионе", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada 7 terrorçu məhv edilib

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