О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сирии ликвидировали банду террористов

В Сирии ликвидировали банду террористов Элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой им удалось ликвидировать банду террористов ИГИЛ
Другие страны
27 января 2021 г. 07:43
В Сирии ликвидировали банду террористов

Элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой им удалось ликвидировать банду террористов ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, по данным агентства, боевики совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами на шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор на протяжении месяца. Военные выследили банду при зачистке оазисов Эш-Шула и Кабаджиб в пустыне Бадиа-эш-Шам.

Отмечается, что в ходе операции были убиты пять боевиков. Военные считают, что на территорию Сирии террористы попадают из района Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака, где находится военная база США и прозападной коалиции.

3 января атака боевиков произошла на трассе Саламия–Ракка в районе поселения Вади Узейб. Бой с террористами привел к блокировке трассы.

Губернатор отметил, что девять мирных жителей погибли, еще четверо получили ранения. Пострадавших госпитализировали, они доставлены в госпиталь города Саламия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriya hərbçiləri Deyr-ez-Zorda terrorçu dəstəni zərərsizləşdirdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
Состоялась украинско-азербайджанская онлайн-конференция, посвящённая трагедии 20 января
20 января 2021 г. 12:14
Азербайджан будет производить новые беспилотники
Азербайджан будет производить новые беспилотники
21 января 2021 г. 13:25
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
Пашинян признал Шушу азербайджанским городом
21 января 2021 г. 16:22
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
Азербайджанская армия на первом месте по военной силе на Южном Кавказе
20 января 2021 г. 21:54
Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление
Российский эксперт о событиях 20 января: Применение армии против своего народа – позорное явление
20 января 2021 г. 11:47
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
Президент Азербайджана: Сегодняшний документ я бы назвал историческим
21 января 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi