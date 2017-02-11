В Сирии число освобожденных от ИГИЛ населенных пунктов выросло до 45

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Число освобожденных с начала года от террористов группировки ИГИЛ населенных пунктов в Сирии увеличилось до 45.

Как передает Report, об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 24,5 квадратных километра территории. В общей сложности с 1 января 2017 года освобождено 1 тысяча 381,7 квадратных километра. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 45", — говорится в бюллетене.