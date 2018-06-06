В Сингапуре введут ограничения на полеты на время саммита США-КНДР

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Во время встречи в верхах между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном часть воздушного пространства Сингапура будет закрыта для полетов.

Как сообщает Report со ссылкой на TRTHaber, Международная организация гражданской авиации сделала предупреждение по этому поводу.

Отмечается, что 11, 12 и 13 июня относящаяся к США авиабаза Пая Лебар и ее окрестности будут закрыты для гражданских полетов.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре пройдет встреча президента США и лидера Северной Кореи.