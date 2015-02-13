В Сиднее произошли столкновения студентов с полицией

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Студенческая демонстрация против социальной политики правительства страны состоялась в пятницу в центре Сиднея.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, акция протеста прошла у здания, где проходит конференция с участием министра образования Кристофера Пайна.

Молодые люди сначала скандировали оскорбительные лозунги, адресованные министру, а затем попытались прорваться в здание. В ответ полиция применила слезоточивый газ. По предварительным данным, пострадали около 40 человек.

В мае прошлого года правительство Австралии в рамках программы бюджетной экономии предложило существенно поднять плату за обучение в университетах. До сих пор это предложение остается нереализованным, поскольку его блокирует сенат (верхняя палата федерального парламента), в котором у правительства Либерально-национальной коалиции нет большинства. Министр образования постоянно заявляет, что непременно добьется от сената одобрения своих планов.