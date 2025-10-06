В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 03:44
На западе Сиднея как минимум 16 человек пострадали в результате беспорядочной стрельбы из окна квартиры.
Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Sky News Australia.
Согласно информации, инцидент произошел накануне на улице Джорджес-Ривер-роуд в пригороде Кройдон-парк. 60-летний мужчина сделал более 100 выстрелов из крупнокалиберной винтовки. Он повредил несколько автомобилей, в том числе такси и машину полиции.
Мужчину арестовали на месте преступления и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, сейчас стрелявший находится в больнице под охраной полиции.
В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном
