В Сиднее мужчина более 100 раз выстрелил из винтовки по людям и авто под своим окном

На западе Сиднея как минимум 16 человек пострадали в результате беспорядочной стрельбы из окна квартиры.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Sky News Australia.

Согласно информации, инцидент произошел накануне на улице Джорджес-Ривер-роуд в пригороде Кройдон-парк. 60-летний мужчина сделал более 100 выстрелов из крупнокалиберной винтовки. Он повредил несколько автомобилей, в том числе такси и машину полиции.

Мужчину арестовали на месте преступления и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, сейчас стрелявший находится в больнице под охраной полиции.