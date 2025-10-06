İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıb

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 04:15
    Avstraliyanın cənub-şərq sahilində yerləşən Sidney şəhərində öz mənzilindən atəş açan yaşlı kişi saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Australia" xəbər yayıb.

    Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində ən azı 16 nəfər yaralanıb, bir neçə avtomobilə, o cümlədən taksi və polis maşınına ziyan dəyib.

    İri çaplı tüfəngdən ətrafa 100-dən çox atəş açan kişi artıq həbs edilib. Onun evindən bir neçə odlu silah götürülüb. Atəş açan şəxs hazırda polis nəzarəti altında xəstəxanadadır.

    Avstraliya atəş
