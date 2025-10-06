Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 04:15
Avstraliyanın cənub-şərq sahilində yerləşən Sidney şəhərində öz mənzilindən atəş açan yaşlı kişi saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Australia" xəbər yayıb.
Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində ən azı 16 nəfər yaralanıb, bir neçə avtomobilə, o cümlədən taksi və polis maşınına ziyan dəyib.
İri çaplı tüfəngdən ətrafa 100-dən çox atəş açan kişi artıq həbs edilib. Onun evindən bir neçə odlu silah götürülüb. Atəş açan şəxs hazırda polis nəzarəti altında xəstəxanadadır.
Son xəbərlər
05:12
Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilibHadisə
04:43
ABŞ-də şatdaun səbəbindən dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıbDigər ölkələr
04:15
Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıbDigər ölkələr
03:44
Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaqDigər ölkələr
03:21
Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:46
Almaniyada hərbi xidmət gələcəkdə məcburi ola bilərDigər ölkələr
02:20
ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcəkDigər ölkələr
01:40
Qrossi: Mənim hesabatım İrana hücum üçün səbəb olmayıbRegion
01:19