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    В Швейцарии произошло крупное ДТП, погиб человек, 11 пострадали

    В тоннеле Фэзенштауб столкнулись четыре автомобиля, автобус и туристический фургон

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Крупное ДТП произошло в швейцарском городе Шаффхаузене, в результате чего один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло в субботу. 

    Как сообщила представитель полиции Синди Беер, в тоннеле Фэзенштауб столкнулись четыре автомобиля, автобус и туристический фургон.

    На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, отряд полиции, также был задействован вертолет.

    Сообщается, что в настоящее время движение на этом участке дороги перекрыто.

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