В Швейцарии произошло крупное ДТП, погиб человек, 11 пострадали

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Крупное ДТП произошло в швейцарском городе Шаффхаузене, в результате чего один человек погиб, еще одиннадцать пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ДТП произошло в субботу.

Как сообщила представитель полиции Синди Беер, в тоннеле Фэзенштауб столкнулись четыре автомобиля, автобус и туристический фургон.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, отряд полиции, также был задействован вертолет.

Сообщается, что в настоящее время движение на этом участке дороги перекрыто.