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В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки.
Другие страны
27 февраля 2021 г. 08:00
В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии сообщении.

"По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", - отметили в Swissmedic. Большинство этих уведомлений - соответственно 199 и 154 - касались вакцины Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и вакцины американской компании Moderna.

В 95 случаях речь шла о "серьезных" последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных. Это головная боль, вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 и аллергические реакции, включая анафилактический шок. В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли "по прошествии более или менее длительного промежутка времени". Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.

"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", - констатировали в Swissmedic. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə peyvənd olunan 16 nəfər ölüb

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