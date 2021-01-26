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В шведском зоопарке пришлось усыпить заболевшую COVID-19 тигрицу

В шведском зоопарке пришлось усыпить заболевшую COVID-19 тигрицу Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19.
Другие страны
26 января 2021 г. 19:19
В шведском зоопарке пришлось усыпить заболевшую COVID-19 тигрицу

Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19.

Как передает Report, это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих.

Взятый для анализа материал отправили в немецкую лабораторию. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у троих вирус диагностирован.

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