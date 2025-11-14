В Щвеции автобус врезался в остановку: есть погибшие и пострадавшие

Несколько человек погибли и несколько получили ранения в результате наезда автобуса на автобусную остановку в ​​центре Стокгольма.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила шведская полиция.

Представитель спасательных служб Стокгольма сообщил, что в результате инцидента пострадали пять человек.

О причинах произошедшего пока не сообщается.