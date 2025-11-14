İsveçdə avtobus dayanacağa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:29
    Stokholmun mərkəzində avtobusun dayanacağa çırpılması nəticəsində bir neçə nəfər ölüb və xəsarət alıb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İsveç polisi məlumat yayıb.

    Stokholmun xilasetmə xidmətlərinin sözçüsü hadisə nəticəsində beş nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.

    Hadisənin səbəbləri barədə hələlik məlumat verilmir.

