İsveçdə avtobus dayanacağa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 20:29
Stokholmun mərkəzində avtobusun dayanacağa çırpılması nəticəsində bir neçə nəfər ölüb və xəsarət alıb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İsveç polisi məlumat yayıb.
Stokholmun xilasetmə xidmətlərinin sözçüsü hadisə nəticəsində beş nəfərin zərər çəkdiyini bildirib.
Hadisənin səbəbləri barədə hələlik məlumat verilmir.
İsveçdə avtobus dayanacağa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar varDigər ölkələr
