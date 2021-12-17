О нас
Report Georgia
Аудио новости

В штате Тыграй в результате воздушной атаки убиты 28 человек

В штате Тыграй в результате воздушной атаки убиты 28 человек По меньшей мере 28 человек убиты в городе Аламата на юго-востоке штата Тыграй в результате воздушного удара. Был атакован городской рынок.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 16:10
В штате Тыграй в результате воздушной атаки убиты 28 человек

По меньшей мере 28 человек убиты в городе Аламата на юго-востоке штата Тыграй в результате воздушного удара. Был атакован городской рынок.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

Другой телеканал - Tigrai TV передал, что город Аламата подвергся 16 декабря шести ударам, которые нанесли дроны федеральных сил Эфиопии. Помимо 28 погибших, 78 человек получили ранения.

Правительство Эфиопии пока не ответило на запрос по поводу произошедшего. Подтверждения из независимых источников удара по Аламате и его последствий нет.

Аламата расположена на стратегически важной автотрассе, которая соединяет север Эфиопии с центральной частью страны. Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север к административной границе Тыграя. Однако 12 декабря повстанцы попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi