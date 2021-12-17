В штате Тыграй в результате воздушной атаки убиты 28 человек

По меньшей мере 28 человек убиты в городе Аламата на юго-востоке штата Тыграй в результате воздушного удара. Был атакован городской рынок.

По меньшей мере 28 человек убиты в городе Аламата на юго-востоке штата Тыграй в результате воздушного удара. Был атакован городской рынок.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

Другой телеканал - Tigrai TV передал, что город Аламата подвергся 16 декабря шести ударам, которые нанесли дроны федеральных сил Эфиопии. Помимо 28 погибших, 78 человек получили ранения.

Правительство Эфиопии пока не ответило на запрос по поводу произошедшего. Подтверждения из независимых источников удара по Аламате и его последствий нет.

Аламата расположена на стратегически важной автотрассе, которая соединяет север Эфиопии с центральной частью страны. Федеральные подразделения начали 25 ноября крупное наступление на позиции сил Тыграя. В его ходе правительственные части вернули контроль над более чем 30 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север к административной границе Тыграя. Однако 12 декабря повстанцы попытались контратаковать и добились на ряде участков определенного успеха. Так, ими был захвачен город Лалибэла на севере Амхары.