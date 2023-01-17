В штате Калифорния погибли 20 человек в результате наводнений

Число погибших в результате наводнения и шторма в штате Калифорния (США) достигло 20.

Число погибших в результате наводнения и шторма в штате Калифорния (США) достигло 20.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

В результате ливней, которые обрушились на штат с 26 декабря, погибло по меньшей мере 20 человек, десятки тысяч все еще находятся в процессе эвакуации, заявил губернатор штатаи Гэвин Ньюсом.

Сообщается, что президент США Джо Байден посетит штат 19 января, чтобы встретиться со спасателями для выяснения вопроса о том, какая дополнительная федеральная поддержка необходима по ликвидации последствий стихийного бедствия.