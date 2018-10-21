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    В штате Флорида при стрельбе на улице ранены шесть человек

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Стрельба была открыта в воскресенье на улице в центре города Джексонвилл (штат Флорида), ранения получили шесть человек. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter местного управления шерифа.

    Как отмечают полицейские, по последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.

    По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

    Ранее два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в штате Флорида.

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