В штате Флорида при стрельбе на улице ранены шесть человек

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Стрельба была открыта в воскресенье на улице в центре города Джексонвилл (штат Флорида), ранения получили шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter местного управления шерифа.

Как отмечают полицейские, по последним данным, "шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии". Властям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

Ранее два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в штате Флорида.