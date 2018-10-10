Во Флориде в результате стрельбы в торговом центре погибли два человека, двое ранены

https://report.az/storage/news/643334277f0331aa4fd2a494499ae0b1/885365c8-13c1-44e5-800f-17bc114e156a_292.jpg
Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в штате Флорида, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что инцидент произошел когда женщина отмечала свой день рождения в кругу семьи. В этот момент к ним подошел неизвестный и выстрелил в ее мужа и сына. Оба скончались на месте.
По словам очевидцев, были слышны звуки десяти выстрелов.
Tural AsadiАвтор новости