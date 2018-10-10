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    Во Флориде в результате стрельбы в торговом центре погибли два человека, двое ранены

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в штате Флорида, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

    Отмечается, что инцидент произошел когда женщина отмечала свой день рождения в кругу семьи. В этот момент к ним подошел неизвестный и выстрелил в ее мужа и сына. Оба скончались на месте.

    По словам очевидцев, были слышны звуки десяти выстрелов.

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