Во Флориде в результате стрельбы в торговом центре погибли два человека, двое ранены

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в штате Флорида, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что инцидент произошел когда женщина отмечала свой день рождения в кругу семьи. В этот момент к ним подошел неизвестный и выстрелил в ее мужа и сына. Оба скончались на месте.

По словам очевидцев, были слышны звуки десяти выстрелов.